Statele Unite au autorizat miercuri, pentru prima data, comercializarea carnii de pui crescuta in laborator de catre doua companii. Cele doua companii care au primit autorizația sunt Upside Foods si Good Meat. Doua companii americane au primit aprobarea finala pentru a comercializa produsul Produsele vor fi disponibile in curand in anumite restaurante. Cele doua companii […] The post Carne de pui crescuta in laborator, pe mesele restaurantelor de lux. SUA a aprobat vanzarea first appeared on Ziarul National .