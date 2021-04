Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al DSVSA Arges, Sorin Sorescu (foto), impreuna cu reprezentanți ai instituției, a organizat o intalnire cu producatorii locali si proprietarii de pensiuni agroturistice din zona Curtea de Arges, Valea Iașului și Albeștii de Argeș. Intalnirea a avut loc saptamana trecuta, in data…

- Mai multi producatori de legume din judetul Olt il acuza de discriminare pe primarul din Lugoj, al doilea oras ca marime din Timis, pentru ca le interzice accesul in piata agroalimentara a orasului. Primarul sustine ca au prioritate producatorii locali.

- CHIȘINAU, 1 apr – Sputnik. Cu siguranța, 2021 poate fi numit anul scumpirilor. Asta pentru ca in patru luni au crescut prețurile la combustibil, medicamente și, mai nou, la uleiul de floarea soarelui, un produs extrem de utilizat. Astfel, un litru de ulei a ajuns sa coste 35 de lei la piața și aproape…

- Pretul carnii de porc la poarta fermei a ajuns la 5,5 - 6 lei pe kilogram, cu 20% mai putin fata de anul trecut, a declarat presedintele Asociatiei Producatorilor de Carne de Porc din Romania (APCPR), Ioan Ladosi, care a precizat ca in preajma Pastelui este posibil ca pretul carnii de porc sa creasca.

- Pretul carnii de porc la poarta fermei a ajuns la 5,5- 6 lei pe kilogram, cu 20% mai putin fata de anul trecut, a declarat pentru News.ro, presedintele Asociatiei Producatorilor de Carne de Porc din Romania (APCPR), Ioan Ladosi, care a precizat ca in preajma Pastelui este posibil ca pretul carnii…

- PodcasturiDiana Crudu: De ce producatorii locali trebuie promovați In cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", Diana Crudu a menționat ca daca pentru marii producatori agricoli exportul este o soluție buna de a-și valorifica roadele muncii, atunci micii producatori nu au prea multe platforme unde sa-și…

- CHIȘINAU, 20 mart – Sputnik. In data de 2 mai, creștinii ortodocșii vor marca cea mai importanta sarbatoare religioasa – Invierea Domnului. Pana atunci insa biserica ii indeamna pe enoriași sa țina post, ca de Paște sa poata simți cu adevarat bucuria sarbatorii, atunci cand vor manca din bucatele…

- “Pretul carnii de porc a ajuns la poarta fermei la 5,5- 6 lei in acest moment. Pretul este cu 20% sub cel de anul trecut. Este greu de prezis daca se va modifica pretul carnii in preajma sarbatorilor. Exista o tendinta de crestere cu 1-2 zile inainte de Paste. In perioada postului scade consumul de…