- TurdaNews vrea sa afle care sunt punctele forte, dar și punctele slabe ale municipiilor Campia Turzii și Turda, in viziunea locuitorilor din cele doua localitați. Va fi o serie de patru articole, cate doua pentru fiecare oraș, unde vom incerca sa aflam care sunt plusurile și minusurile orașelor in care…

- Saptamana trecut au fost publicate rezultatele la unul dintre cele mai importante examene din cariera unui cadru didactic. Profesorii clujeni s-au descurcat foarte bine și anul acesta la Titularizare, clasandu-se in topul național și obținand 13 note de zece. Rezultate excelente a obținut și consilierul…

- Gestul unui oficial al clubului FC Campia Turzii, care a fost subiect politic pentru PSD Campia Turzii, pare ca nu s-a lasat fara urmari. Din informațiile noastre, mai mulți parinți și-ar fi manifestat indignarea fața de participarea lui Andrei Pintilie la o ședința a social-democraților din localitate,…

- Vlad Mornea, tanarul din Campia Turzii stabilit la Cluj-Napoca, a fost arestat preventiv din nou, dupa ce in perioada in care se afla in control judiciar, fiind acuzat de mai multe fapte de inșelaciune, el a recurs din nou la aceleași fapte, fraierand o noua victima. ”In temeiul art. 362 alin. 1, art.…

- PSD Campia Turzii a lansat un atac dur la adresa primarului PNL Dorin Lojigan, pe care l-a catalogat drept un primar corupt. Insa, social-democrații nu au oferit niciun element care sa susțina aceasta acuzație. ”Lipsa de integritate a unui primar corupt care acționeaza in propriul interes și incalca…

- Aseara, pompierii de la SVSU Campia Turzii au intervenit la un incendiu care s-a produs la un buldoexcavator dezafectat. In mai puțin de 15 minute de la lansarea alertei, pompierii SVSU Campia Turzii au reușit sa stinga incendiul, precizeaza RefleqtMedia. Din fericire, nu au existat victime. cauza incendiului…

- Intr-un clip video in direct pe Facebook, primarul municipiului Campia Turzii, Dorin Lojigan, a prezentat o noua creșa care este in construcție pe strada Zaharia Stancu din cartierul Șarat. „Tinerii carora le-am oferit locuri de casa in cartierul Șarat vor putea sa iși aduca copiii la creșa.”, susține…

- Primarul de la Ceanu Mare, Virgil Pacurar da dovada de spirit civic, a pus mana pe lopata și a curațat drumul comunal de noroi. A fost surprins in aceasta ipostaza dupa ce un utilaj care i-a lucrat in gradina a lasat in urma sa mizerie la ieșirea de pe proprietate. Inițiativa primarului a fost laudata…