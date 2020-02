Stiri pe aceeasi tema

- Carnavalul de la Rio 2020 debuteaza cu un scandal, în condițiile în care școala de samba Mangueira a ales o tema politica pentru defilare. Dansatorii au planuit un spectacol în care Iisus se reîntoarce pe pamânt ca femeie de culoare într-una dintre celebrele favelas,…

- Cercetatorii israelieni au crescut curmali din semințe de pe vremea lui Iisus, descoperite intr-o fortareața construita de Irod cel Mare și in Deșertul Iudeei, arata The Guardian, citat de digi24.ro.

- Platforma civica Aresel anunta ca organizeaza, vineri, un protest pasnic in fata Primariei Municipiului Targu Mures, in urma declaratiilor considerate discriminatorii si rasiste facute de primarul Dorin Florea la adresa persoanelor de etnie roma si a persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile…

- „Banda lui Iisus”, un grup de infractori parte a unei religii extremiste neoprotestante, au luat controlul asupra unui întreg cartier dintr-un oras brazilian, Duque de Caxias, parte a regiunii metropolitane a Rio de Janeiro.Citește integral pe Digi24.ro​

- Noi manifestatii au avut loc duminica in mai multe orase din Columbia, in special in capitala Bogota, pentru a-i cere presedintelui de dreapta Ivan Duque sa-si relaxeze politica liberala, in a 11-a zi a unei neobisnuite miscari sociale in aceasta tara din America Latina, relateaza AFP. …