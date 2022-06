Carmen Oprea, psiholog ANA: La tratament pentru consumul de droguri ajung copii de 13 ani și chiar mai mici In țara noastra, potrivit datelor oficiale, un elev din zece s-a drogat cel putin o data, dar cu siguranța numarul acestor copii este mai mare. Canabisul, etnobotanicele sunt cele mai folosite, deoarece sunt și cele mai ieftine droguri. In ultimii ani se observa ca scade varsta copiilor care consuma droguri de cele mai multe ori din teribilism sau influențați de anturaj. „Este in usoara crestere consumul de canabis. Si aici vorbim inclusiv de o scadere a debutului pentru consum pentru acest tip de drog. Datele oficiale sunt in jurul varstei de 13 ani, ceea ce este o varsta foarte scazuta. Pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din Australia vine primul studiu științific care a identificat 85 de proteine implicate in formele grave de Covid-19 la copii, anunța The Guardian. O echipa de cercetatori australieni dau asigurari ca au gasit raspunsul la intrebarea de ce unii copii fac forme grave de Covid-19 și in curand ei vor putea…

- In legatura cu „hepatita misterioasa” detectata la copii, medicul Mihai Craiu spune: „Pentru moment este util sa știm sa recunoaștem semnele de hepatita (grețuri, varsaturi, icter, oboseala extrema, dureri de burta, diaree sau febra) și sa ne adresam spitalului pentru analize, cat mai rapid”. Pana acum,…

- Nu reprezinta nicio noutate faptul ca aceasta perioada destul de indelungata de conflict in Ucraina are implicații vaste, in ceea ce privește toate „straturile” societații”. Spre exemplu, copiii ar trebui feriți de emoțiile adulților fața de razboiul din Ucraina, este de parere profesorul Mircea Miclea,…

- Dupa peste doi ani de cand s-a declanșat pandemia de Covid-19, apar noi informații privitoare la cauzele formelor grave ale acestei boli. Un vast studiu, in care au fost incluși 343.850 de britanici, a ajuns la concluzia ca modul de viața și factorii socio-economici maresc riscul de Covid-19 in forme…

- Ministerul Sanatatii anunta luni 1.332 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in ultimele 24 de ore, cu 97 mai putine decat in urma cu o zi. Au fost raportate 12 decese. „In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 1.332 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 97 mai putine…

- Chiriasul este cel care trebuie sa declare la recensamant caracteristicile locuintei in care traieste, a explicat presedintele Institutului National de Statistica, Tudorel Andrei. Reprezentantul INS a precizat, luni, intr-o conferinta de presa, ca aceasta este una dintre cele mai frecvente intrebari…

- Amenzi mai mari pentru combaterea unui fenomen care poate distruge vieți. Vanzarea de alcool și tutun pentru minori va fi sancționata mai aspru incepand de astazi. Specialiștii spun ca dependența de alcool este foarte greu de stopat. Datele din domeniu arata ca 82% dintre adolescenții din țara noastra…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistrate 3.565 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), cu 611 mai putin decat in ziua anterioara. 407 dintre cazurile noi din 24 de ore sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioada mai mare de 90 de zile dupa prima infectare.…