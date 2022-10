Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Dobrițoiu traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubitul ei, Adi, și are planuri serioase in acest sens. Cantareața a oferit detalii despre nunta, in exclusivitate pentru Antena Stars. Tanara a dezvaluit cum iși dorește sa fie marele eveniment.

- O vedeta de la noi a inceput deja sa impodobeasca bradul deși mai este ceva pana cand vom intra in spiritul sarbatorilor de iarna. Intr-un interviu, in exclusivitate pentru Antena Stars, aceasta a spus care este motivul dureros pentru care iși decoreaza casa cu doua luni inainte de Craciun.

- In anul 2010, dupa 11 ani de casnicie, Carmen Negoița și Ionuț Negoița au divorțat. Intr-un interviu pentru Antena Stars, vedeta a dezvaluit abia acum cat a suferit la separare, dar și cat de mulți au fost afectați copiii de desparțirea parinților. Cei doi au trecut printr-un divorț greu, iar acum,…

- Cu toții știm ca Jo și Juno au trait o frumoasa poveste de dragoste, insa dupa cinci ani de iubire au decis sa puna capat relației. In exclusivitate pentru Antena Stars, artista a marturisit daca și-a refacut sau nu viața dupa separarea de cantarețul alaturi de care a fost fericita atația ani.

- De trei ani, Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau se afla in proces de divorț, dar și in proces pentru custodia celor doi copii pe care ii au impreuna. Ieri, cei doi s-au vazut in sala de judecata, acolo unde Gabi Badalau a spus ca nu vrea sa divorțeze de Claudia Patrașcanu. In emisiunea „Xtra Night Show”,…

- Ilie Nastase a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre acuzațiile pe care fiica lui cea adoptiva i le-a adus. Charlotte susține ca tatal ei nu a mai cautat-o de la varsta de optisprezece ani și ca nu a ajutat-o financiar pana acum. Iata ce a marturisit fostul tenismen!

- Razvan Simion este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați prezentatori TV de la noi din țara. Ei bine, in exclusivitate pentru Antena Stars, Razvan Simion a declarat in ce investește cei mai mulți bani.

- Cu toții știm ca Dani Oțil reușește sa aduca bucurie in sufletele oamenilor datorita glumelor pe care le face in emisiune, iar iata ca in exclusivitate pentru Antena Stars, prezentatorul a dezvaluit ce il enerveaza cel mai tare. Ce a marturisit.