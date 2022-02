Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al SUA, Barack Obama, sarbatorește astazi Ziua Președintelui in Hawaii, alaturi de familia sa, in timp ce intreaga lume este speriata de razboiul pe care Putin l-a pornit impotriva Ucrainei.

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anuntat joi ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, dupa agresiunea militara impotriva teritoriului ucrainean ordonata in zorii zilei de seful statului rus, Vladimir Putin, transmite Reuters. Zelenski a anuntat totodata ca „dusmanul a suferit pierderi severe”…

- Recunoașterea de catre Rusia a provinciilor separatiste ucrainene Donețk și Lugansk a deschis calea trimiterii soldaților ruși pe teritoriul Ucrainei. De altfel, imediat dupa ce Putin a semnat decretul de recunoaștere a independenței celor doua entitați r

- "De cand politica se face pe televiziuni si mai putin in cabinete, modul in care se transmit informatiile, chiar si la nivel mondial, e mai putin important. Daca ar fi fost adevarat ca , ar mai fi spus asta? Asta e un razboi informational.Exista posibilitatea unui razboi. Daca va intra acolo Rusia,…

- Premierul britanic Boris Johnson a avertizat ca, daca Rusia alege sa atace o națiune pașnica și nevinovata precum cea ucraineana, atunci Occidentul trebuie sa acționeze. Johnson a avertizat, totodata, asupra consecințelor posibilei escaladari a situației din Ucraina. Boris Johnson a avut un discurs…

- Frank-Walter Steinmeier a fost reales duminica fara surprize pentru un nou mandat de cinci ani. In discursul rostit cu acest prilej, Steinmeier a denunțat in termeni severi „responsabilitatea” Moscovei in actuala criza dintre Rusia și Ucraina. „Ii cer președintelui Putin: desfaceți nodul de la gatul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat marti, la Kiev, intr-o conferinta de presa comuna cu omologul sau ucrainean Volodimir Zeleski, ca „de-acum incolo este posibil un progres in negocierile de pace” dintre Moscova si Kiev, transmite AFP, potrivit news.ro.

- Rusia a transmis duminica aceasta ca nu va face niciun fel de concesii la presiunile SUA in cadrul negocierilor care urmeaza sa aiba loc saptamana viitoare pe tema crizei din Ucraina si a solicitarilor Moscovei privind acordarea de garantii de securitate din partea Occidentului si a avertizat ca exista…