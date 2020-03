Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Tataran a plecat de acasa si nu s-a mai intors Carmen a disparut de acasa in urma cu patru zile. Fata de 18 ani a plecat de acasa si nu s-a mai intors. Tanara, originara din Satu Mare, locuia cu chirie intr-o garsoniera din Baia Mare, aceasta fiind eleva a Colegiului Mihai Eminescu. Ultima data,…

- Carmen Tataran, tanara de 18 ani din Pomi data disparuta in data de 5 martie a fost gasita moarta și ingropata pe un camp din județul Satu Mare intre localitațile Dorolț și Atea! Procuratura a inceput o ampla ancheta in zona respectiva existand indicii clare care duc spre ideea unei crime. Din cele…

- Tanara din comuna Pomi, data disparuta in data de 5 martie a fost gasita moarta pe un camp din județul Satu Mare, in zona comunei Dorolț. Poliția a inceput o ampla ancheta in zona respectiva. Potrivit primelor informații, ar fi vorba despre o crima, fata fiind gasita ingropata. Iubitul victimei fost…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO| Crima de la Razboieni, in care o femeie a fost UCISA și ingropata sub un coteț: Suspectul, vaduv de doar 4 luni, este cunoscut ca un bun: Ce spun vecinii Crima infioratoare de la Razboieni, in care o femeie din Cluj a fost ucisa și ingropata sub un coteț a starnit indignare,…

- Un simplu apel i-a salvat viața unei mamici prinse sub daramaturi de mai bine de 17 ore, dupa cutremurul devastator petrecut in Turcia. Femeia a alertat autoritațile, chiar de pe propriul telefon mobil.

- Crima șocanta la Bacau. O tanara a fost gasita fara viața intr-o mașina, iar principalul suspect este iubitul victimei. Se pare ca acesta a și anunțat crima și a amenințat ca se sinucide. Informații care va pot afecta emoțional.

- Ies la iveala detalii cutremuratoare in cazul atacului de la mall-ul din Braila. Inainte de a incerca sa omoare noua persoane, Marius Valentin Parfenie, in varsta de 21 de ani, i-a spus verisoarei sale motivul pentru care, ulterior, a facut gestul socant.

- Mihai Popescu, 26 de ani, s-a certat cu șefii lui Dinamo, solicitand un salariu mai mare, dar cand a avut șansa sa paraseasca „haita” in vara, pentru o remunerație tripla, nu i-a convenit. Mihai Popescu și-a decis soarta la Dinamo. A cerut un salariu mai mare și a avut o discuție cu Dusan Uhrin, inaintea…