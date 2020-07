Stiri pe aceeasi tema

- Dana Rogoz este in culmea fericirii. De cateva zile locuiește in curtea noi sale casuțe de la Viscri, iar recent le-a mai dat o veste importanta admiratorilor. Ce a postat pe rețelele sociale?

- La soare te poți uita, dar la zambetul stralucitor al lui Carmen, ba! Aparent, nu a avut niciodata probleme cu dinții, dar daca se putea mai bine, de ce nu?, și-a zis Carmen. Pentru a putea rade cu gura pana la urechi fara sa fie jenata ca blițul vreunui aparat de fotografiat ar putea surprinde o carie…

- Carmen de la Salciua și-a anunțat fanii ca a ajuns pe mainile medicilor! In acest sens, frumoasa manelista le-a transmis un mesaj admiratorilor chiar din interiorul clinicii. Iata ce le-a dezvaluit artista acestora!

- Sore a luat o decizie importanta in viața sa. Cantareața impreuna cu familia ei a hotorat ca in aceste zile sa se mute pentru prima oara la casa. Vedeta este foarte emoționanta și le-a marturisit fanilor ce simte in aceste momente.

- US Open, turneul care in mod tradițional era ultima competiție de Grand Slam a anului, se va desfașura in acest an fara spectatori, a anunțat Andrew Cuomo, guvernatorul din New York. In aceasta dupa-amiaza, Andrew Cuomo, guvernatorul New York-ului, și-a dat acceptul pentru desfașurarea fara spectatori…

- Silueta subțire se ține cu mult efort, in mod normal, insa nu este și cazul artistei Carmen de la Salciua. Vedeta le-a aratat celor din mediul online ca poate avea un corp tras prin inel și daca mananca slanina.

- Fanii artistei nu mai au niciun dubiu și sunt convinși ca in viața amoroasa, Carmen are acum noroc. Ea ofera tot mai multe indicii in mediul online ca iubește și este iubita. Cu toate acestea, Carmen de la Salciua nu l-a prezentat pe noul ei iubit fanilor, probabil pentru ca s-a saturat ca viața ei…

- Dupa ce a trecut printr-o perioada mai grea din punct de vedere sentimental, Carmen de la Salciua este pregatita pentru un nou inceput, insa deocamdata privind locul in care locuiește. Cantareața se va muta intr-o noua locuința și deja pregatește mobilierul.