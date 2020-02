Carmen de la Sălciua, mesaj emoționant pentru fani: ”Sunt mândră de tot ce am făcut până acum” – Ce surprize pregătește ”Regina Youtube-ului” Carmen de la Salciua este in culmea fericirii. Cantareața de muzica de petrecere se mandrește cu peste un deceniu de cariera și le mulțumește fanilor pentru susținerea necondiționata. ”Am vrut intotdeauna sa fiu o femeie care muncește pentru tot ce iși dorește sa aiba! Munca, talentul și felul in care am fost crescuta m-au innobilat! Sunt mandra de tot ce am facut pana acum … și nu degeaba scriu asta. … Fac asta pentru ca tocmai azi am realizat ca se implinesc 13 ani de cariera! Sute de miri, mii și mii de oameni pe care i-am facut fericiți prin tot ceea ce am primit de la Dumnezeu! Va mulțumesc… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

Sursa articol si foto: heynews.ro

