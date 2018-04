Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Nicolae Iorga” al Judetului Botosani a organizat si desfasurat astazi, intre orele 12.00 – 14.00, un exercitiu de cooperare la Administrația Naționala a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale –Unitatea Teritoriala 315 Bucecea.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a oprit joi, inainte de a ajunge in localitatea Capeni din judetul Covasna, in zona inundata a comunei Augustin, din judetul Brasov, unde s-a intalnit cu reprezentanti ai ISU, ai Serviciului de Gospodarire a Apelor Brasov si ai Administratiei Apelor raului Olt, a…

- "In momentul de fata, pompieri, jandarmi si politisti, impreuna cu voluntari de la fata locului, actioneaza pentru intarirea, cu saci de nisip, a digului de protectie care preia unda de viitura produsa pe cursul raului Olt, in comuna Baraolt, sat Capeni", mentioneaza sursa citata. Si ministrul…

- Salvamontistii au primit aproape 70 de apeluri de urgenta in ultimele 24 de ore, cele mai multe fiind pentru interventii in municipiul Brasov si la Sinaia, conform Salvamont, scrie news.ro.In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont au fost primite 67 apeluri de urgenta: 12 apeluri…

- Deputata PSD Andreea Cosma, sora fostului deputat care a prezentat zilele trecute inregistrari cu procurorii Mircea Negulescu si Lucian Onea, i-a adresat o intrebare ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan. Andreea Cosma o intreaba ministrul de Interne cand va fi cercetat disciplinat politistul…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat sustine ca ar putea fi emis un act normativ prin care sa impuna Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM) sa scoata o decizie ca in Romania sa fie importate doar telefoane cu sistemul Ro-Alert activat.…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat, luni, ca numarul apelantilor la numarul de urgenta 112 a crescut de 15 ori in intervalul 2006-2017, de la aproape 64.000 in 2006, la aproximativ 987.000 anul trecut. In ultimii 11 ani a crescut de 15 ori numarul raspunsurilor…

- Carmen Dan, nominalizata ministru al Afacerilor Interne si in Cabinetul Dancila, are ca prioritate dotarea Jandarmeriei cu echipamente de interventie, pentru ca jandarmii ”sunt foarte solicitati”, iar un alt obiectiv al sau este reformarea Politiei. Intrebata de ce criteriile de integritate nu au fost…