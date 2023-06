Carlos Ghosn cere constructorului japonez Nissan peste un miliard de dolari Carlos Ghosn cere intreprinderii pe care a condus-o timp de aproape 20 de ani peste un miliard de dolari. El isi estimeaza prejudiciul suferit la 588 de milioane de dolari si cere despagubiri suplimentare in valoare de 500 de milioane de dolari. El prezinta in mare aceleasi argumente pe care le repeta dupa ce a evadat din Japonia, reiterate intr-o conferinta de presa haotica pe care a sustinut-o la Beirut la 8 ianuarie 2020. Fostul industrias, in varsta de 69 de ani, se prezinta drept victima unei campanii de defaimare si acuza Nissan ca s-a folosit de problema remuneratiei sale ca pretext pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Iranul si-a redeschis marti ambasada in capitala Arabiei Saudite, Riad, au relatat mass-media saudite, dupa aproape trei luni de cand cei doi rivali regionali au convenit, printr-un acord mediat de China, sa puna capat conflictului diplomatic, transmite Reuters.Riadul si Teheranul au convenit in…

- Justiția franceza a pus sub acuzare cinci militari, trei femei și doi barbați, membri ai Centrului Regional de Salvare Maritima ai Garzii de Coasta din Franța, pentru moartea a 27 de oameni, in naufragiul din 24 noiembrie 2021, din Canalul Manecii, scriu Liberation și France 24.. Ei sunt acuzați de…

- Un nou complex - masiv - construit pentru a gazdui noul sediu al ambasadei americane din Liban genereaza controverse din cauza dimensiunii si a opulentei sale intr-o tara in care aproape 80% din populatie se afla sub pragul saraciei, relateaza CNN, potrivit news.ro. CITESTE SI Volodimir Zelenski…

- "Sotul meu a facut un calcul in 2020, la alegeri, toate partidele alea micute, minuscule si au luat cate 0.01%, impreuna au insumat 20%. Noi in 2020, cand am vazut ca totul se duce de rapa, ca exista aceste constrangeri, ca agenda 2030 se implementeaza pas cu pas, domnule presedinte. Silviu a zis ca…

- Papa Francisc a rostit duminica, 9 aprilie, traditionala binecuvantare „Urbi et Orbi”, in Piata Sfantul Petru din Vatican, in fața a zeci de mii de credincioși. La fel ca anul trecut, Suveranul Pontif și-a dedicat mesajul razboiului din Ucraina și tensionilor din Orientul Mijlociu, transmite Reuters…

- Anca Alexandrescu: Ati spus ca sistemul a schimbat politicienii, dar unii au ramas - Orban. Mi-ati spus ca vreti sa vorbiti despre de ce a devenit Orban un sustinator al lui Kovesi.Elena Udrea: Pentru ca si el a avut dosar, a fost inregistrat de un om de afaceri, Urdareanu, a avut dosar tot pe finantarea…

- Anunțata sa intre in producție de anul viitor, cea de-a treia generație de Duster a fost deja surprinsa pe strazi de paparazzi. Noul crossover va folosi platforma CMF-B folosita de multe modele vandute de Renault – Nissan – Mitsubishi. Dispunand deja de caroseria completa de producție și lumini finale,…

- Justitia israeliana il cheama vineri la ordine pe premierul israelian Benjamin Netanyahu si stabileste ca interventia sa publica de joi cu privire la proiectul reformei sistemului judiciar - care imparte tara - este "ilegala", avand in vedere ca este judecat de coruptie in trei procese care se afla…