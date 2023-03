Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev, locul 5 mondial, finalist la Indian Wells, s-a calificat in turul trei la Miami Open.Rusul, care a avut bye in runda inaugurala, l-a invins in turul doi, scor 6-1, 6-2, pe spaniolul Roberto Carballes (84 ATP), pe care l-a intrecut pentru prima oara in 2021,…

- Jucatoarea canadiana Bianca Andreescu a invins-o miercuri in primul tur de la Miami Open pe britanica Emma Raducanu, in duelul jucatoarelor de origine romana, ambele foste caștigatoare ale Grand Slam-ului de la US Open.Emma Raducanu nu a reușit sa continue forma in creștere de saptamana trecuta de…

- Iga Swiatek, campioana in exercițiu, a anunțat miercuri ca se retrage de la turneul Masters 1000 Miami Open 2023, din cauza starii de sanatate. Dupa infrangerea din semifinala de la Indian Wells, tanara poloneza a recunoscut ca a fost deranjata de o accidentare.In turul al doilea al competiției,…

- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz l-a invins pe rusul Daniil Medvedev, scor 6-3, 6-2, si a castigat turneul de la Indian Wells. Incepand de luni, Alcaraz redevine noul numar 1 mondial, detronandu-l pe Novak Djokovici. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Sportiva din Kazahstan Elena Ribakina, locul 10 WTA si favorita 10, a castigat, duminica, turneul de categorie WTA 1000 de la Indian Wells, anunța news.ro.Ribakina a invins-o in finala pe favorita 2, Arina Sabalenka (Belarus, 2 WTA), scor 7-6 (11), 6-4, in doua ore si trei minute. Fii la curent…

- Iga Swiatek va juca in sferturile de finala de la Indian Wells 2023 cu Sorana Cirstea dupa ce a invins-o in optimi pe Emma Raducanu. Deși e in revenire de forma, Raducanu a pus probleme doar in primul set, fiind invinsa cu 6-3, 6-1, dupa o ora și 25 de minute. Fii la curent cu cele mai noi…

- Numarul 2 mondial Carlos Alcaraz l-a invins, vineri seara, pe sarbul Dusan Lajovic, pentru a ajunge in semifinalele turneului ATP 500 de la Rio, Brazilia, unde isi propune sa obtina al doilea titlu consecutiv in 2023. Alcaraz a castigat saptamana trecuta turneul de la Buenos Aires. Fii la…

- Operatia la genunchiul stang a lui Nick Kyrgios a fost un „mare succes”, potrivit lui Daniel Horsfall, managerul australianului, care spera ca jucatorul va reveni pe teren in luna martie, la turneu de 1000 de puncte de la Indian Wells, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…