- Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a castigat in premiera titlul la Wimbledon, duminica seara, dupa ce l-a invins in finala turneului de Mare Slem pe sarbul Novak Djokovic, cu 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4, relateaza Agerpres.

- Carlos Alcaraz - Novak Djokovic, meci contand pentru finala turneului de Grand Slam de la Wimbledon, este programat, duminica, 16 iulie, de la ora 17:00, pe terenul central de la All England Lawn Tennis and Croquet Club, si va fi transmis in direct de Eurosport 2.

- Novak Djokovic, 36 de ani, #2ATP, va disputa duminica, de la ora 16:00, a noua sa finala la Wimbledon contra lui Carlos Alcaraz, 20 de ani, #1ATP. In penultimul act, el a pierdut un punct pentru obstrucție in urma deciziei arbitrului de scaun. ...

- Tenismanul sarb Novak Djokovic s-a calificat vineri pentru a noua oara in finala turneului de Mare Slem de la Wimbledon dupa o victorie in trei seturi in fata italianului Jannik Sinner, 6-3, 6-4, 7-6 (7/4).Novak Djokovic, in varsta de 36 de ani, numarul 2 mondial, poate egala recordul absolut de trofee…

- Carlos Alcaraz a cucerit primul titlu din cariera pe iarba, dupa ce a caștigat in fata lui Alex De Minaur (scor 6-4, 6-4) in finala turneului ATP 500 de la Londra. Ibericul a fost modest dupa victoria din finala și a vorbit și despre șansele sale la Wimbledon.

