- Real Madrid – Valencia 2-0. „Galacticii” s-au impus cu 2-0 in fata Valencia, intr-un meci restant din etapa a 17-a, si se mentin la 5 puncte in spatele liderului Barcelona. Echipa lui Carlo Ancelotti a „rezolvat” meciul in doar doua minute. Cel care a deschis scorul a fost Asensio in minutul 52, cu…

- Real Madrid a caștigat cu Atletico, 3-1 dupa prelungiri, și s-a calificat in semifinalele Cupei Spaniei, insa antrenorul invinșilor, Diego Simeone, susține ca echipa lui Carlo Ancelotti trebuia sa joace in „10” din minutul 71, cand roș-albii conduceau cu 1-0: „Ceballos trebuia eliminat”. Real Madrid…

- Carlo Ancelotti a rabufnit la conferinta de presa de dupa meciul Real Madrid – Barcelona, scor 1-3, din finala Supercupei Spaniei. Antrenorul „galacticilor” a fost deranjat de intrebarea primita de un jurnalist. Real Madrid a fost condusa de 3-0 pana in al treilea minut de prelungiri, cand Karim Benzema…

- Antrenorul italian Carlo Ancelotti s-a declarat nemultumit de infrangerea suferita de Real Madrid in finala Supercupei Spaniei, in fata Barcelonei, precizand ca ceea ce a decis soarta meciului "au fost erorile pe care le-am comis", relateaza AFP, citata de Agerpres."Ceea ce a decis soarta meciului,…

- Reactia lui Carlo Ancelotti, dupa Real Madrid – Barcelona 1-3. Antrenorul celor de la Real Madrid a spus ca primele doua goluri marcate de catalani au fost „cadouri” facute de echipa sa. Real Madrid nu a avut nicio sansa in finala Supercupei Spaniei, castigata de Barcelona cu scorul de 3-1. Reactia…

- Cristiano Ronaldo a fost prezent la antrenamentele lui Real Madrid. „Galacticii” sunt prezenți in Arabia Saudita, acolo unde vor disputa finala Supercupei Spaniei, cu Barcelona. Cristiano Ronaldo și-a vizitat fosta echipa, care s-a antrenat chiar pe arena celor de la Al-Nassr. CR7 a fost surprins purtand…

- PSG și Manchester City il au pe lista transferurilor pe Ferland Mendy (27 de ani), fundașul stanga de la Real Madrid. Mendy nu ar fi pe placul lui Carlo Ancelotti, din cauza lipsei calitaților pe plan ofensiv. Din acest motiv, Real Madrid ar vrea sa aduca un fundaș stanga mai bun in atac in vara și…

- Antrenorul italian al echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, spune ca se va baza in continuare pe atacantul belgian Eden Hazard, considerand ca acesta demonstreaza o forma din ce in ce mai buna, scrie walfoot.be. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…