Carles Puigdemont și Toni Comin s-au acreditat să participe la lucrări în Parlamentul European Parlamentul European le-a permis lui Carles Puigdemont și Toni Comin, doi independentiști catalani aleși deputați europeni în mai, sa se acrediteze pentru a participa la lucrari din ianuarie 2020. Cei doi independentiști le-au aratat jurnaliștilor ecusonul provizoriu care le-a fost eliberat. Formalitațile începute vineri vor fi finalizate în ianuarie, a aratat Parlamentul, potrivit Le Soir, citat de Rador.



"Este o zi de bucurie nu numai pentru noi, ci pentru toți oamenii care cred într-o Europa bazata pe voința cetățenilor&", a declarat Carles Puigdemont

Sursa articol: hotnews.ro

