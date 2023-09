Carles Puigdemont cere independenţa Cataloniei pentru a vota premierul Spaniei Fostul lider exilat al Cataloniei, Carles Puigdemont, a declarat marți, la Bruxelles, ca toate cazurile judiciare care vizeaza separatismul catalan trebuie abandonate ca o condiție pentru ca partidul sau sa negocieze sprijinul celor sapte parlamentari ai sai pentru ca actualul premier sa fie reales seful executivului dupa alegerile din 23 iulie. Cautat in Spania pentru incercarea de a se separa cand a condus Catalonia in 2016-2017, Puigdemont a declarat ca orice sprijin din partea partidului sau “Junts per Catalunya” necesita concesii din partea coaliției de stanga a premierului interimar Pedro… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

