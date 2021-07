Stiri pe aceeasi tema

- La trei ani de la prima colaborare, DJ Project și MIRA revin cu un nou single – „Cheia Inimii Mele”. „Inca de la prima noastra colaborare am simțit ca proiectele ce le vom lansa impreuna vor fi foarte iubite de public. Chimia dintre noi a venit natural inca de la prima sesiune avuta și, aparent,...…

- O noua lansare de excepție in familia Balkanika Records! Adrian Minune, Beatrice Dragnea și Miriam lanseaza “Ti amo”. Stați cu ochii pe Balkanica Records pentru cele mai tari piese cu care v-a obișnuit, dar și cele mai fierbinți colaborari muzicale! “Piesa “Ti amo” am ascultat-o prima oara la studio…

- Piesa “Heart Attack” reprezinta o colaborare unica intre Akcent, unul dintre cele mai cunoscute și apreciate proiecte muzicale din Romania, și Olivia Addams, superstarul momentului care a reușit sa fie no. 1 in Shazam Polonia. Mesajul piesei este despre cat de rapid ne putem indragosti și despre cat…

- Jessie J are piesa noua: „I Want Love”. Noul single vine dupa o pauza de trei ani. Piesa este scrisa si coprodusa alaturi de Ryan Tedder, solistul trupei OneRepublic. „Am vrut sa revin cu un cantec care se simțea clasic, dar modern. Voci puternice și aduc pe toata lumea pe ringul de dans. Abia aștept...…

- Lu-K Beats lanseaza in colaborare cu NANE “Chapter I” – primul album din proiectul lui de artist – starseek. Albumul “Chapter I” este disponibil integral pe platformele de streaming, iar videoclipul piesei “Garga” este disponibil pe Youtube. In urmatoarele patru zile, de vineri vor fi lansate succesiv…

- Holy Molly lanseaza cel de-al saselea single, “Gangster”, in colaborare cu producatorii rusi, Cosmo & Skoro. Piesa este inspirata din personalitatea colorata a artistei și de filme, avand clar o nota de „nebunie”, exact ca in cazul personajului Harley Quinn. “Gangster” este cu siguranța o piesa ce o…

- Eugenia Nicolae, pe care ai putut sa o vezi in cadrul show-ului Romanii au talent, lanseaza o noua piesa, dedicata copiilor de toate varstele: ”De ce nu ma legeni”. Eugenia Nicolae a impresionat la Romanii au talent cu vocea sa. Artista canta inca din copilarie și iși compune propriile piese. Acum vine…

- Alex Parker lanseaza piesa bass-house ”I want the money”, o colaborare incendiara cu artista din L.A., Hera. “I Want The Money este imnul generației crypto! O piesa catchy, cu un videoclip care aduce la viața toate meme-urile din sfera de finance”, a spus Alex. Piesa a fost scrisa și compusa de Alex…