- Radu Clețiu, caricaturistul alungat de Poliția Locala din centrul Timișoarei, pentru ca nu avea autorizație, a fost vedeta in piața de vechituri de la Novi Sad. Artistul a facut in jur de o suta de portrete celor care au venit la cumparaturi in Najlon Pijaca.

- TIMISOARA. Sub coordonarea antrenorilor Gabriela Botaș, Ionel Lazar și Dorin Drimbe, un numar de 20 de judoka legitimati sub culorile CS Municipal Arad au participat, in weekend, la competiția internaționala „Constantin Ali Bogdan Kids & Veterans”, de la Timișoara, la care au fost inscriși 630 de sportivi…

- In data de 8 octombrie, organizațiile CODRU SustainArt Village și CSweek s-au unit cu BMW pentru a aduce o expoziție unica: „Arhitectura Emblematica, Design Auto Legendar". Acest eveniment a facut parte din calendarul cultural al „Timișoara, Capitala Culturala Europeana" și s-a desfașurat intr-un spațiu…

- Novi Sad este oraș sarbesc aflat la 150 de kilometri de Timișoara, care a a deținut in 2022 titlul de Capitala Europeana a Culturii. Timișoreanul Corneliu Vaida a simțit pe propria piele cum sunt tratați turiștii acolo

- Un incendiu a izbucnit, marti, la un autobuz in municipiul Timisoara, iar 40 persoane s-au autoevacuat. Pompierii au intervenit de urgența la fața locului.”In jurul orei 16:35, am fost solicitati sa intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un autobuz de transport public in comun, in Piata…

- Clujul și Bucureștiul sunt orașele cu cele mai mari chirii. Timișoara și Iasul au tarife rezonabile in comparatie cu alte mari orase ale tarii, unde sumele solicitate de proprietari au crescut considerabil