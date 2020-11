Stiri pe aceeasi tema

- Magazinele online au avut cresteri medii ale tranzactiilor de 50%, in decursul lunii octombrie, fata de perioada similara a anului trecut, iar in perspectiva Black Friday 2020 estimarile arata un salt al vanzarilor de 35-40%, comparativ cu evenimentul de shopping din 2019, releva datele publicate luni…

- Colliers: Retailerii care vand si online estimeaza afaceri in crestere chiar si cu peste 50%, in acest an Toti jucatorii din retail, care au si vanzari online, se asteapta ca acest segment sa genereze un procent mai mare din cifra de afaceri in 2020, comparativ cu anul anterior. Potrivit unui sondaj…

- Ministrul Finantelor, Florin Citu, sustine ca Romania trebuie sa plateasca anul acesta 50 de miliarde de lei, „datorii facute de PSD in perioada cand economia globala avea creștere economica”. „PSD a distrus economia Romaniei. In 2020 trebuie sa platim aproape 50 de MILIARDE lei datorii facute de PSD…

- 5 din 10 chiriași de retail solicita detalii și despre spații industriale CBRE , liderul pieței de consultanța imobiliara, lanseaza in Romania o gama de servicii omnichannel pentru retailerii care vor o adaptare rapida la noul context de piața prin extinderea spațiilor industriale. Serviciile omichannel…

- Romania ar putea inregistra o contractie de 4,7% a economiei in acest an si o crestere cu 3,9% in 2021 a declarat, joi, Ciprian Dascalu, economist sef si director de cercetare la Banca Comerciala Romana. "Folosind (...) si modelele noastre clasice estimam pentru acest an, practic din martie avem aceasta…