CARGO lansează single-ul Te chem Cargo, cea mai iubita trupa rock din Romania, a lansat recent o noua piesa intitulata “Te chem”. Melodia este o balada rock care transmite un mesaj puternic despre dorinta si sentimente profunde si pure. “Te chem” este o melodie cu un sound puternic, care imbina elemente de rock cu influențe de blues și folk. Cu versuri profunde, piesa este compusa de catre Cargo, cu versuri scrise de catre Sorin Poclitaru. Vocea inconfundabila a lui Adrian Igrișan se imbina armonios cu chitarele și bateria, creand o atmosfera puternica și memorabila. „Inspirați de poezia lui Sorin Poclitaru, ne-am hotarat sa… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

