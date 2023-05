Care sunt pașii secreți pentru inversarea bătrâneții Un om de știința susține ca a reușit sa inverseze procesul de imbatranire. Este vorba, mai exact, de David Sinclair, un biolog molecular de la Harvard, care a dezvaluit ca a gasit o metoda pentru menținerea unei varste biologice optime și a afirmat ca a reușit sa iși inverseze propriul proces de imbatranire urmand patru pași simpli. David Sinclair afirma ca, atunci cand iși verifica varsta biologica, ADN-ul sau se inregistreaza ca avand doar 43 de ani, deși are de fapt 53 de ani. Ca atare, el spune ca a reușit sa iși inverseze imbatranirea, permițand corpului sau sa imbatraneasca mai incet. Pașii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

