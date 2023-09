Care sunt pașii corecți de îngrijire a tenului toamna Care sunt pașii corecți de ingrijire a tenului toamna ”Odata cu schimbarea anotimpurilor, este necesar sa schimbam și rutina de infrumusețare. Mai exact, trecem la produse cu o textura mai onctuoasa și adaugam etape esențiale precum exfolierea și folosirea unor maști special concepute pentru a raspunde necesitaților pe care le are tenul nostru in acest moment”, spune Diana Baicu. Demachiere ”Incepem cu etapa de demachiere. Recomand aici folosirea unor produse sub forma de ulei gelifiat, un gel care, atunci cand e masat pe piele, se transforma in ulei. Daca adaugam picaturi de apa, el devine lapte… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din septembrie, METRO ți-a pregatit un catalog dedicat casei tale. Totul incepe de la lenjerie de pat și se termina cu tehnica de bucatarie. Ofera-i apartamentului tau o noua posibilitate sa devina cel mai confortabil loc.

- Evenimente de weekend in Alba: targuri cu produse de toamna, competiție sportiva, teatru, acțiuni de ecologizare. PROGRAM In acest weekend, se desfașoara mai multe evenimente in județul Alba. La Ighiu este Targul Apulum Agraria, cu produse agro-alimentare, la Aiud este competiție de alergat, in Blaj…

- Adaptarea rutinei de ingrijire a pielii Toamna este asociata cu o serie de schimbari in ceea ce privește condițiile meteorologice, care impun modificari in rutina ta de ingrijire a pielii, de la o curațare mai blanda la folosirea de creme de fata hidratante adecvate. Astfel, tenul are nevoie de: curațare…

- Ingrijirea constanta a tenului ii confera acestuia stralucire, fermitate și elasticitate, iar din acest motiv se recomanda ca aceasta sa inceapa inca din perioada adolescenței. Pentru a avea grija așa cum trebuie de tenul tau este nevoie sa folosești produse potrivite, iar daca nu știi pentru ce sa…

- Mașina de spalat este unul dintre aparatele electrocasnice fara de care majoritatea gospodinelor nu iși mai vad posibila existența. Spalatul la mana se mai folosește doar in cazuri speciale cand avem de-a face cu o țesatura mai pretențioasa. De aceea, igienizarea mașinii de spalat, pentru ca rufele…

- Preșcolarii și elevii vor primi din anul școlar 2023-2024, in timpul saptamanii, 3 porții de lapte și 2 porții de produse lactate, fața de anii școlari anteriori cand se distribuiau 2 porții de lapte și o porție de produs lactat, a anunțat joi Ministerul

- Mai bine de jumatate dintre participanții la un botez, in Ragla, au ajuns la spital. Unul are suspiciune de toxiinfecție cu salmonela. Protecția Consumatorului a amendat firma de catering cu 50.000 de lei și i-a oprit temporar activitatea. Duminica a avut loc un botez la caminul cultural din Ragla.…

- Femeia ingrijita arata mai tanara: 7 reguli ale unei femei ingrijite! O femeie trecuta de 40 de ani arata bine datorita experienței. Ea iși cunoaște adevarata valoare, iși știe punctele tari și punctele slabe. Abordeaza cu atenție selecția hainelor și știe cum sa-și evidențieze frumusețea.Moda și cosmeticele…