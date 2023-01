Care sunt noile acuzații oficiale anunțate de DNA împotriva șefului Romarm și a lui Victor Pițurcă Direcția Naționala Anticorupție a anunțat oficial reținerea șefului Romarm, Gabriel Țuțu, pentru abuz in serviciu, trafic de influența și fals intelectual. Vizat de același dosar este și fostul selecționer al Romaniei Victor Pițurca, care a fost reținut pentru cumparare de influența. Dosarul de care cei doi sunt vizați are legatura cu achizitia de utilaje si masti de protectie in perioada pandemiei de COVID-19 – prejudiciul adus companiei de stat ar depași 8,6 milioane de lei. „Pe fondul pandemiei generate de virusul COVID – 19, in perioada 19 martie 2020 – 16 septembrie 2021, suspectul Țuțu Gabriel,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

