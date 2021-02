Care sunt ministerele care primesc cei mai mulți bani în 2021 De o luna și jumatate, de cand negociaza, și dupa trei zile de tensiune și razboi total intre miniștrii USR PLUS și șeful Executivului, in sfarșit coaliția de guvernare a ajuns la un acord. Bugetul pentru acest an a fost publicat. Premierul Florin Cițu, maestru al imprumuturilor de miliarde de lei, estimeaza o creștere de 4,3% și un deficit de peste 87 de miliarde de lei. Și ministrul Finanțelor considera ca proiectul este robust și realist. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

