- Romania nu este o țara care sa fie foarte afectata de lipsa resurselor de energie și gaze, țara noastra avand are potențial in ambele domenii, a susținut premierul Nicolae Ciuca intr-un interviu la radio Romania Actualiztați. Potrivit acestuia, avem posibilitatea sa primim primele gaze la jumatatea…

- Romania a importat, in primele doua luni din 2022, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 500.400 tone echivalent petrol (tep), cu 16,9% (72.500 tep) mai mare fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Productia interna…

- Proiectul legii offshore, depus, astazi, la Parlament, de catre coalitia de guvernare, reglementeaza operatiunile de explorare a zacamintelor din Marea Neagra. Primele cantitati de gaze naturale vor fi extrase si vor ajunge, in aceasta vara, in sistemul national de distributie, a declarat premierul…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a declarat ca prin proiectul legii Offshore depus vineri la Parlament sunt aduse o serie de modificari la un act normativ aprobat in 2018 prin care sunt deblocate investitiile, astfel incat sa fie asigurata independenta energetica a tarii noastre si sa fie redusa…

- ”PNL are dreptul sa sustina pe cine doreste la Ministerul Energiei pentru ca este un minister care a revenit PNL-ului, in urma negocierilor, insa asta nu inseamna ca, atunci cand sunt momente complicate, cand nu suntem de acord, nu cu domnul Popescu personal, ca nu are nimeni nimic cu dansul, insa cu…

- Primii metri cubi de gaz natural românesc din Marea Neagra ar putea sa ajunga la mal la jumatatea acestui an. Și tot de atunci ca efect imediat, românii ar trebui sa primeasca facturi mai mici la gaz. Peste 600 de milioane de dolari au fost investiți de…

- Senatorul Dan Ivan aduce lamuriri in ceea ce privește „vinovații” pentru scumpirea gazelor naturale in țara noastra: „Pentru ca ministrul Energiei se preface ca muncește. Oare cat o sa mai stea blocata in Parlament, legea offshore, cea care ne-ar permite sa ne folosim propriile resurse de gaze din Marea…

- Regimul de impozitare pentru gazele naturale este de sase ori mai mare in Romania decat media Uniunii Europene, iar, pentru gazele offshore, de zece ori mai mare, spune Christina Verchere, CEO al OMV Petrom, intr-un interviu pentru AGERPRES. Solutia pentru asigurarea energiei pentru Romania o constituie…