Care sunt, de fapt, condițiile prin care Poliția poate face percheziții la o anumită adresă Care sunt, de fapt, condițiile prin care Poliția poate face percheziții la o anumita adresa. Probabil ați mai auzit pana acum de percheziții la domiciliu, insa cum poate fi posibil acest lucru și in ce condiții? Poliția are mai multe drepturi decat credem. Mai exact, poliția poate inreveni in anumite limite, cu mijloace care pot duce la restricționarea drepturilor fundamentale. Asemenea mijloace sunt și perchezițiile simple (de exemplu, perchezițiile corporale din aeroporturi), inspecțiile derulate in proceduri administrative (dreptul concurenței, protecția datelor cu caracter personal) sau percheziții… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Duminica, 20 februarie 2022, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control aproximativ 116.700 persoane, cetateni romani si straini, cu peste 34.300 mijloace de transport, dintre care 11.900 automarfar, anunta luni, 21 februarie, Politia de Frontiera Romana.…

- ​Inspectoratul de Politie Judetean Cluj anunțat, miercuri, a deschis un dosar penal pentru purtare abuziva in cazul unui profesor de la o unitate de invatamant din Turda, acuzat ca a batut un elev, potrivit Știri de Cluj.Incidentul a avut loc, marți, la o școala din Turda, iar cea care a semnalat problema…

- Adolescentul a pierdut controlul volanului și a ajuns cu mașina intr-un șanț de pe marginea drumului.Alaturi de el in mașina se mai afla un tanar care in urma impactului puternic a fost proiectat in afara mașinii.Acesta se afla in stare grava, in spital.Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vatamare…

- Poliția și Procuratura pentru Combaterea Criminalitații Organizate și Cauze Speciale anunțau ca la spitalul Sfinta Treime din Chșinau au loc percheziții intr-un dosar privind eliberarea ilegala a certificatelor COVID. Informația s-a dovedit a fi una falsa. Și asta pentru ca, perchezițiile s-au desfașurat…

- Ministerul Sanatații a facut o serie de precizari legat de modul in care se elibereaza deciziile de carantina sau izolare de catre directiile de sanatate publica, precum si certificatele de concediu medical pentru carantina sau izolare. Astfel, in caz de carantina sau izolare, certificatele de concediu…

- "Mulți angajați STB și-au reluat azi activitatea. Am avut pe traseu 65% dintre tramvaie și troleibuze și un numar mic de autobuze. Salut decizia celor care au ințeles ca rezolvarea problemelor se face prin dialog, respectand legea.Sunt mult mai mulți șoferi și vatmani care ar fi ieșit azi la lucru daca…

- La fata locului s-au deplasat doua echipaje de pompieri din cadrul Detasamentului Vaslui, cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma si o ambulanta SMURD de Terapie Intensiva Mobila."La sosirea echipajelor de interventie, incendiul se manifesta violent in doua dintre incaperile locuintei si partial…

- La Secția Medicina Interna I, din cadrul Spitalului Județean de Urgența Targu-Jiu (cladirea de pe strada Progresului), exista un focar de infecție SARS CoV-2 in evoluție, atat in randul personalului secției, cat și in randul pacienților internați. Un medic și doi asistenți depistați pozitivi la coronavirus…