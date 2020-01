Care sunt cele mai sigure companii aeriene din lume în 2020. Ce linii low-cost recomandă experţii Qantas, principala companie aeriana australiana, este cea mai buna din punct de vedere al siguranței. Urmeaza companiile din Noua Zeelanda, Air New Zealand și EVA Air din Taiwan, conforma analizelor facute de AirlineRatings.com. Companiile au fost evaluate pe mai multe criterii, inclusiv timpii de funcționare a aeronavelor, numarul de accidente, rapoartele de dupa controalele autoritaților aeriene și rentabilitatea. „Toate companiile aeriene au incidente in fiecare zi și multe sunt probleme de producție ale aeronavelor, nu probleme ale companiei aeriene. Modul in care echipajul gestioneaza… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

