Care sunt cele mai apreciate muzee ale aviaţiei din lume In urma cu aproape 120 de ani, frații Orville și Wilbur Wright intrau definitiv in istoria omenirii dupa ce au efectuat primul zbor la bordul unui aparat mai greu decat aerul. Minunea avea loc la sud de localitatea Kitty Hawk (Carolina de Nord). Cuprins: Muzeul Național al Aerului și Spațiului din Washington (SUA) Muzeul Aerului și Spațiului din Denver (Colorado, SUA) Muzeul Aviației din Charlotte (Carolina de Nord, SUA) Muzeul Aviației și Spațiului din Ottawa (Canada) Muzeul aviației din Beijing (China) Muzeul aviației din Salzburg (Austria) Muzeul Forțelor Aeriene Centrale din Monino (Rusia)… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat luni, 15 august, la ceremoniile dedicate Zilei Marinei, ca Marea Neagra este o zona de interes strategic pentru securitatea euro-atlantica și ca Romania „va consolida postura NATO de descurajare si aparare in regiunea Marii Negre”, in contextul razboiului de la…

- Festivalul Untold de la Cluj-Napoca a inregistrat anul acesta peste 360.000 de festivalieri. De altfel, foarte mulți au ramas in orașul cu pricina și dupa festival, iar astfel, economia Clujului a avut foarte mult de caștigat. „Cea de-a saptea editie UNTOLD a fost una cu adevarat memorabila, atat pentru…

- Simona Halep va juca meciul cu Paula Badosa (Spania, 4 WTA) luni, in jurul orei 17:30, pe Terenul Central de la Wimbledon, pentru un loc in sferturile de finala. Organizatorii au programat-o in sfarșit pe sportiva noastra pe Terenul Central, dupa ce a fost nevoita sa joace primele trei meciuri pe…

- Presedintele american Joe Biden a laudat joi aliatii din NATO pentru ca au crescut investițiile in aparare, notand ca Romania ”aloca mai mult de 2,5%” din PIB, transmite DPA, citata de Agerpres . ”Majoritatea dintre ei sunt pentru prima data in grafic pentru a depasi angajamentul nostru de 2% din PIB”,…

- * „O brigada suplimentara” va avea sediul in Romania SUA isi vor consolida pozitiile militare in Europa pentru ca NATO sa poata raspunde la amenintarile venite din toate directiile si in toate domeniile: terestru, aerian si maritim, a declarat ieri presedintele american Joe Biden la summitul Aliantei…

- SUA ‘isi vor consolida pozitiile militare in Europa’ pentru ca NATO sa poata ‘raspunde la amenintarile venite din toate directiile si in toate domeniile: terestru, aerian si maritim’, a declarat miercuri presedintele american Joe Biden la summitul Aliantei Nord-Atlantice care are loc la Madrid, potrivit…

- Premierul britanic Boris Johnson l-a avertizat duminica pe presedintele francez Emmanuel Macron impotriva tentativei de a se recurge la o solutie negociata „acum” in Ucraina, subliniind ca un astfel de scenariu risca sa prelungeasca „instabilitatea mondiala”, a indicat Downing Street, potrivit AFP,…

- Potrivit unui raport obținut de New York Times, comandouri din 20 de țari și servicii secrete precum CIA ajuta Ucraina cu transporturi de arme. De asemenea, acestea antreneaza trupele Kievului, citeaza Der Tagesspiegel. In lupta impotriva invadatorilor ruși, armata ucraineana este din ce in ce mai dependenta…