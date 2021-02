Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care au COVID-19 trebuie sa se izoleze de restul familiei, iar regulile de igiena sunt stricte pentru a nu ii imbolnavi și pe alții: masca trebuie purtata de toți din familie, baia se curața dupa fiecare utilizare și nu se folosesc tacamuri la comun -sunt doar o parte dintre avertismente.…

- Daca in urma cu un an poate ca nici nu auzisem de noul coronavirus, astazi aproape ca nu trece zi fara sa nu aflam de noi persoane apropiate infectate. Mai toți știm pe cineva bolnav, iar posibilitatea de a trai, la un moment dat, alaturi de o persoana infectata este foarte mare. Tocmai de aceea trebuie…

- CHIȘINAU, 24 ian - Sputnik. Doctorul Victor Cojocaru recomanda cateva reguli pe care ar trebui sa le respecte fiecare, pentru a evita la maxim probabilitatea infectarii cu noul tip de coronavirus. El a declarat in cadrul unei emisiuni realizate in Studioul Sputnik Moldova ca nu s-a infectat de COVID,…

- Masca va ramane obligatorie pana in 2023, spune fostul director al Institutului National de Boli Infectioase „Matei Bals”, medicul Adrian Streinu Cercel, care a fost imunizat duminica cu a doua doza de vaccin anti-Covid. Medicul Adrian Streinu Cercel atrage atenția ca vaccinul nu protejeaza și mucoasele,…

- Medicul Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase a spitalului “Victor Babeș” din Timișoara a vorbit pentru prima data despre categoria persoanelor care ar trebui sa se informeze inainte de a face vaccinul anti-Covid-19. Specialistul considera ca decizia vaccinarii este individuala și nimeni nu…

- Compania farmaceutica americana Moderna a afirmat joi ca vaccinul sau dezvoltat impotriva COVID-19 are potential de a asigura o imunitate durabila si ca asteapta sa aiba pregatite 20 de milioane de doze pentru distribuirea sa anul acesta in SUA, relateaza EFE. Compania a anuntat ca, potrivit studiilor…

- Ghidul de informare și prevenție a infectarii cu SARS-CoV-2, lansat de Prefectura Cluj, explica, pas cu pas, ce e de facut in cazul in care avem simptome de boala sau am fost in contact cu o persoana infectata.

- Flick și Denisa Hodișan s-au casatorit religios iar la scurttimp au plecat in luna de miere in Maldive. Chiar daca intreaga lume seconfrunta cu pandemia de coronavirus, cei doi au fost norocoși, pentru ca auajuns pe o insula unde nu existau cazuri COVID- 19. „Am stabilit sa plecam undeva in luna de…