- Un autobuz linia 783, fara calatori, a fost lovit, marți dimineața (21 august), de șoferul unei mașini care circula in Piața Victoriei, la intersecția cu Bd. Lascar Catargiu, in urma accidentului fiind ranite trei persoane din autoturism. La ora 05: 45, șoferul in varsta de 26 de ani a unei mașini…

- Misiune de salvare dramatica in Arges. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului, iar masina s-a rasturnat. In masina se aflau un barbat si un cppil. Barbatul a reusit sa iasa insa copilul a ramas captiv in masina. Un echipaj de descarcerare a intervenit de urgenta pentru a-l scoate pe copilul…

- Un accident feroviar a avut loc marți seara in localitatea Vladeni, din județul Iași, unde un tren a acroșat un autoturism la trecerea la nivel cu calea ferata. Masina cu numere de Italia a fost tarata aproximativ 100 metri. In urma accidentului au rezultat patru victime, 2 adulti si 2 copii. Cele…

- Echipajele SMURD si de pompieri au intervenit vineri seara, in jurul orei 22.20, in zona Green Park Tatarasi, unde doua masini s-au izbit violent. In urma impactului, masina de taxi s-a rasturnat. Taximetristul si clientul lui au fost transportati de urgenta la spital. Potrivit unor martori,…

- Doua sacose pline cu lire sterline au fost gasite de politisti intr-o masina care s-a rasturnat, in timpul noptii de duminica spre luni, pe DN 71, in localitatea Mircea Voda, din judetul Dambovita. Soferul, care era singur in masina, a murit in urma accidentului.

- Martea neagra pe drumul european spre Targu Frumos. Ieri si-au pierdut viata nu mai putin de patru oameni, in doua accidente deosebit de grave: unul intre Letcani si Podu Iloaiei, soldat cu trei morti, iar celalalt in localitatea Sarca, cu un mort.

- Soferul unui autoturism a murit, marti, dupa ce masina sa a intrat in coliziune cu un autocar in care erau 14 persoane, in localitatea Sarca, judetul Iasi. Dintre pasagerii autocarului, o singura persoana are nevoie de ingrijiri medicale, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un șofer inconștient a șicanat in trafic o autospeciala a ISU care transporta o bomba ce putea sa explodeze oricand. Individul a franat brusc in fața mașinii și apoi s-a dat jos sa le ceara socoteala pompierilor. Incidentul s-a petrecut miercuri dimineața in Iași iar acum scandalagiul a fost chemat…