Care sînt pericolele fast-food-ului. Opinia specialistului Fast food-ul ofera un sentiment rapid de sațietate, dar nu conține substanțe utile și nu permite organismului sa obțina suficienta energie. Despre aceasta a relatat pentru "Pravda.ru" candidatul in științe medicale, nutriționista Rimma Moysenko. Potrivit medicului, o astfel de mincare este periculoasa deoarece conține ingrediente asemanatoare gelatinei care se umfla repede și ofera un sentiment Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a publicat joi o foaie de parcurs cu scopul de a primi reactii in vederea unei viitoare recomandari cu privire la securitatea jurnalistilor in Uniunea Europeana, asa cum este prevazut in planul de actiune pentru democratia europeana, indica un comunicat al executivului comunitar. Persoanele…

- Vrei sa iți faci un tatuaj, te-ai hotarat cu privire la modelul ales insa nu știi exact care ar trebui sa fie prețul sau ți se pare puțin exagerat. Pentru inceput, ar fi bine sa ai in vedere faptul ca un tatuaj este permanent, il vei purta cu tine toata viața, așa ca este mai mult decat esențial ca…

- Parlamentul are in prezent doua opțiuni: fie acorda vot de incredere Guvernului in frunte cu Igor Grosu, fie respinge candidatul propus, ceea ce va genera declanșarea alegerilor anticipate. Opinia aparține fostului judecator la Curtea Constituționala Nicolae Osmochescu și a fost exprimata pentru Noi.md.…

- Sentiment dezolant de deja vu in Italia, inclusiv Capitala Roma dar și destinații turistice favorite ca Veneția și Milano au devenit zone roșii. Strazile sunt aproape pustii, zonele comerciale au obloanele trase. Locuri care alta data atrageau mii de turiști sunt parca parasite de oameni și vor ramane…

- CHIȘINAU, 4 mart – Sputnik. Procedura de introducere a lockdown-ului in Moldova poate fi declanșata de Parlamentul țarii, dar este neprofitabil pentru legiuitori sa ia astfel de masuri nepopulare in randul populației. Opinia a fost exprimara de expertul Viorel Girbu pentru corespondentul Sputnik…

- Decizia autoritatilor de a trece la studiile in regim online i-a nemultumit pe parinti. Acestia au semnat chiar si o petitie adresata Guvernului si Comisiei Nationale Extraordinare in Sanatate Publica prin care cer revizuirea hotararii.

- Deja de citeva zile in presa și la Kyiv se discuta ideea propusa de SUA - crearea unei alianței militare Ucraina-Georgia-Moldova, care trebuie sa consolideze securitatea in regiunea Marii Negre. Opinia sa pentru eNews a exprimat Valeriu Pleșca, ex-ministru al Apararii RM. "In urma crearii acestei uniuni…

- Dupa o zi plina și obositoare meriți de clipe de relaxare, sa te destinzi și sa te bucuri de un moment doar al tau. Alinta pielea și bucura simțurile cu ajutorul produselor Lirene, ce sunt formulate cu ajutorul celor mai benefice uleiuri naturale. Pentru momentul baii, Lirene propune 2 uleiuri de duș…