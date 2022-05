Care pe care pe front Comandamentul Operational Sud al Ucrainei a anunțat in dimineața zilei de vineri ca armata ucraineana a lansat peste 100 de atacuri asupra trupelor ruse din sudul țarii. Aceste atacuri au fost cu unitati de rachete, cu artilerie, cu avioane și au vizat poziții cheie ale inamicilor. Astfel ca armata rusa a pierdut 57 de militari, sase vehicule blindate si trei motorizate. Sigur, nici soldații lui Putin nu au stat cu mainile in san. Forțele ruse au bombardat cu artilerie si lansatoare de rachete, instalatii industriale, infrastructura urbana si suburbana buna parte din regiunea Nikolaev. Dar atacurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii din Marea Britanie spune ca Rusia incearca in mod repetat sa-și consolideze garnizoana expusa pe insula, dar Ucraina a lovit apararea antiaeriana rusa și a aprovizionat navele cu drone Bayraktar. Navele de aprovizionare ale Rusiei au acum o protecție minima in Marea Neagra, in urma…

- Publicația britanica The Times spune ca Vladimir Putin s-ar fi decis sa atace Republica Moldova pentru a deschide un nou front pentru a cuceri Odesa. Rusia va incerca sa deschida un nou front impotriva Ucrainei dinspre Republica Moldova, potrivit unor surse militare ucrainene. Una dintre ele a declarat…

- Rusia a utilizat un submarin diesel in Marea Neagra pentru a lovi tinte militare ucrainene cu rachete de croaziera de tip Kalibr, aceasta fiind prima oara cand Moscova anunta folosirea submarinelor sale pentru a lovi teritoriul ucrainean, informeaza Agerpres."Echipajul unui submarin diesel-electric…

- Analistul de securitate și aparare Michael Clarke susține ca este posibil ca Rusia sa fi descris faptul ca trupele sale parasesc Kievul drept o „retragere strategica”, dar este o „infrangere cu orice alt nume”. Evaluand poziția trupelor ruse, analistul britanic a declarat pentru Sky News ca forțele…

- O racheta ruseasca a lovit marti cladirea Administratiei Regionale din orasul-port Nikolaev, aflat in sudul Ucrainei, iar 11 persoane au fost prinse sub daramaturi, a anuntat guvernatorul Vitali Kim. In urma incidentului, cel putin 7 oameni au fost ucisi, iar 20 au fost raniti. Intr-o fotografie facuta…

- Forțele ruse au fost scoase din orașul ucrainean Mikolaiev, port la Marea Neagra, a anunțat guvernatorul regional Vitali Kim. Luptele continua insa la pereiferie, in suburbii, a adaugat guvernatorul. Momentul in care au intrat pe aeroportul Kulbakino din Mikolaiev a fost filmat de soldații ucraineni.…

- Acest lucru inseamna ca are o treime in afara Ucrainei, ceea ce nu este nesemnificativ, a spus oficialul.SUA au evaluat ca „in aceasta dimineața” forțele ruse „au lansat peste 320 de rachete”. Majoritatea acestor rachete sunt „rachete balistice cu raza scurta”, a adaugat oficialul. Ucraina a lansat…

- Acest lucru inseamna ca are o treime in afara Ucrainei, ceea ce nu este nesemnificativ, a spus oficialul.SUA au evaluat ca „in aceasta dimineața” forțele ruse „au lansat peste 320 de rachete”. Majoritatea acestor rachete sunt „rachete balistice cu raza scurta”, a adaugat oficialul. Ucraina a lansat…