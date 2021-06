Stiri pe aceeasi tema

- Rangerii hunedoreni avertizeaza ca viperele sunt deja foarte prezente in Parcul Național Retezat, astfe lca turiștilor li se atrage atenția sa fie extrem de prudenți daca pleaca in drumeții, pentru ca viperele sunt venioase și ataca, daca se simt amenințate.Turiștilor li se recomanda sa evite suprafețele…

- Pretul carnii de porc va creste in Europa cu aproximativ 25% in urmatorii ani, din cauza cererii de pe piata chineza, in contextul in care in Romania productia la carne de porc este deficitara, a declarat, vineri, presedintele sectiei de Zootehnie a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS), Ilie…

- Realizatorul TV Luis Lazarus, cel care de la inceputul pandemiei de coronavirus a declarat ca virusul Sars-CoV-2 nu este periculos, ar fi fost confirmat cu Covid-19, potrivit informațiilor Puterea.ro. Sursele noastre spun ca moderatorul s-ar afla in stare destul de grava, insa pana la momentul postarii…

- Tatiana Zatîc, secretarul de stat care asigura interimatul la Ministerul Sanatații din Republica Moldova, spune ca decizia autoritaților de a procura vaccinul CoronaVac a fost impusa de situația critica în care se afla țara acum doua luni. Potrivit acesteia, în condițiile în…

- OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, a anuntat ca va actiona ca operator al perimetrului Neptun Deep din Marea Neagra, daca ExxonMobil va accepta oferta Romgaz. Desi au fost vehiculate mai multe nume internationale ca fiind interesate de preluarea participatiei de 50%…

- Un reprezentant al Agentiei Europene pentru Medicamente (EMA) a confirmat existenta unei legaturi intre vaccinul AstraZeneca si cazurile de tromboze observate dupa administrarea acestui ser „Putem de acum sa o spunem, este clar ca exista o legatura cu vaccinul. Totusi, nu stim deocamdata ce cauzeaza…

- Medicamenul Polidin, folosit in trecut ca un fel de vaccin impotriva infecțiilor bacteriene, se afla in faza studiului de laborator și, pe viitor, va putea fi din nou utilizat in Romania, spune Florin Oancea (foto), directorul Institutului Cantacuzino. „Noul imuno-modulator Polidin se afla in faza de…

- Potrivit unei analize Politico , la sfarșitul lunii februarie, majoritatea statelor UE nu folosisera toate dozele de vaccinuri anti-Covid disponibile. In unele state, dozele sunt stocate pentru asigurarea rapelului pentru persoanele carora le-a fost administrata prima doza, in timp ce in alte state,…