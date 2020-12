Care o fi faţa Politehnicii? Politehnica Iasi nu a reusit sa bifeze un al doilea miracol in dubla contra echipei campioane, CFR Cluj, derulata intr-o saptamana. Duminica seara, la sapte zile dupa ce Poli trecuse de CFR, in Cupa Romaniei, in deplasare, Iasi a pierdut clar disputa din campionat cu ardelenii. Desi nu a fost un scor fluviu, iar succesul s-a conturat tarziu (ultimul gol, cel de 2-0, a picat cu 12 minute inainte de final), victoria oaspetilor a fost fara drept de (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

