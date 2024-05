Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in Uniunea Europeana a scazut in luna martie pana la 2,6%, de la un nivel 2,8% in februarie si unul de 3,1% in ianuarie, insa Romania este, pentru a treia luna la rand, tara cu cea mai ridicata inflatie din blocul comunitar, arata datele publicate miercuri de Eurostat. In luna…

- Numarul persoanelor din Uniunea Europeana decedate in accidente rutiere a crescut cu 4% in 2022, comparativ cu 2021, iar cea mai ridicata rata a deceselor in urma accidentelor rutiere s-a inregistrat in Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica (Eurostat), citat de Agerpres.Comparativ…

- Va mai mira? Romania are cea mai ridicata rata din UE a deceselor cauzate de accidente rutiere, conform datelor disponinile. Numarul persoanelor din Uniunea Europeana decedate in accidente rutiere a crescut cu 4% in 2022, comparativ cu 2021, iar cea mai ridicata rata a deceselor in urma accidentelor…

- INS a facut anunțul. O rata a inflatiei cu doua cifre va fi greu de atins, din fericire, in perioada urmatoare, in prezent inregistrandu-se o panta descendenta, este de parere presedintele Institutului National de Statistica ( INS ), Tudorel Andrei. „In ceea ce priveste rata inflatiei , din fericire…

- In trimestrul al patrulea din 2023, PIB-ul ajustat sezonier a ramas stabil atat in zona euro, cat și in UE, comparativ cu trimestrul precedent, potrivit unei estimari publicate de Eurostat, biroul de statistica al Uniunii Europene. In trimestrul al treilea din 2023, PIB-ul scazuse cu 0,1% in zona euro…

- Prețul uleiului de masline se afla la niveluri ridicate pe tot traseul din camp pana la raft. Piața europeana inregistreaza o situatie fara precedent, iar analiștii nu sunt inca in masura sa prevada momentul in care va incepe detensionarea acestei piete. Relevant este mai ales faptul ca cele mai mari…

- Romania se afla pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește procentul populației cu competențe digitale elementare, conform ultimelor date publicate de Eurostat. Cu doar 28% din populație indeplinind acest criteriu in 2023, țara noastra se situeaza semnificativ sub media UE de 55% și departe…

- Pretul uleiului de masline in Uniunea Europeana era in ianuarie 2024 cu 50% mai ridicat decat in luna similara din 2023, arata datele publicate marti de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).In ianuarie 2024, toate statele membre UE au raportat majorari anuale ale preturilor la uleiul de masline,…