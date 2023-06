Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Grindeanu, ministrul al Transporturilor, și Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, au verificat sambata, 17 iunie, in Arges, lucrarile pe secțiunea 5 a autostrazii Pitești-Sibiu (in lungime de 30,5 km).

- Sambata, 17 iunie, Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, a fost prezent in Arges pe traseul autostrazii si pe Transfagarasan. I-au fost alaturi Alina Gorghiu, ministru al Justitiei si presedinte al PNL Arges, Ion Popa, secretar de stat la Transporturi, prefectul Radu Perianu, consilierul local…

- „A fost desemnat astazi constructorul pentru inca un tronson al Autostrazii Sibiu – Fagaras! Contractul pentru proiectarea si executia celor 17,6 km ai Tronsonului 3 (Arpasu de Jos – Sambata de Sus) a fost atribuit de CNAIR unui antreprenor turc si are o valoare de 1,77 miliarde de lei (fara TVA)”,…

- Constructorul ultimului dintre cele 13 loturi ale Autostrazii Ploiesti-Buzau a fost desemnat luni, dupa reevaluarea ofertelor si respingerea contestatiei de catre Curtea de Apel Bucuresti, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu. Constructorul turc Tekfen a caștigat,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu , a anunțat ca fost desemnat castigatorul pentru ultimul dintre cele 13 loturi ale A 7. Numele l-a dezvaluit Cristian Pistol, șeful CNAIR. ”Dupa reevaluarea ofertelor si dupa respingerea contestatiei de catre Curtea de Apel Bucuresti, CNAIR a desemnat castigatorul…

- ”Dupa reevaluarea ofertelor si dupa respingerea contestatiei de catre Curtea de Apel Bucuresti, CNAIR a desemnat castigatorul contractului pentru Lotul3 (Pietroasele-Municipiul Buzau) al Autostrazii Ploiesti-Buzau (sectiune a A7)”, anunta, luni, ministrul Transporturilor. Sorin Grindeanu precizeaza…

- Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea Plus, lanseaza un atac la adresa ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, despre care spune ca a facut aproape orice ca sa ramana pe funcție. „Mie mi-ar fi rusine daca as fi in locul lui Grindeanu sa “mobilizez” atatea resurse…

- Lucrarile pe Drumul Expres Galati – Braila au ajuns la un stadiu fizic de 50%, iar antreprenorul roman a inceput turnarea covorului asfaltic in zona giratiei de la km 1+524 (conexiune cu drumul de legatura de la Podul Braila), a anuntat luni seara ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin…