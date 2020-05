Care este situația reală a muncitorilor din Sri Lanka. Ministrul Muncii a spus adevărul: Ei trebuie să decidă Potrivit ministrului, muncitorii au primit oferte de munca de la sase angajatori și trebuie sa decida singuri unde vor sa lucreze. "M-am implicat in aceasta speta, dar caut o solutie institutionala", afirma Alexandru, explicand ca trebuie gandit "un mecanism mai eficient in care cererea sa se intalneasca cu oferta". "Este prioritatea mea sa ma adresez cu un mecanism functional romanilor nostri, celor ale caror contracte au fost intrerupte in aceasta perioada, dar si celor care isi cauta de multa vreme un loc de munca", spune ministrul, potrivit news.ro. Totodata, Alexandru a adaugat ca unii angajatori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

