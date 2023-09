Stiri pe aceeasi tema

- Limba romana se remarca printr-un vocabular bogat. La randul ei, aceasta este plina de cuvinte mai puțin știute. Se pare ca exista și un cuvant care incepe cu ”tm”. Daca nu știai acest lucru, il poți afla din randurile de mai jos. Ce cuvant incepe cu ”tm”? Unul dintre jocurile care ne pune la incercare…

- Nu este nici prima și nici ultima oara cand spunem ca limba noastra-i o comoara, vorba poetului. Dar, ca in orice alta limba, și limba romana are anumite particularitați, și chiar cuvinte cu o anume structura. Așadar, azi va propunem sa aflați care este singurul cuvant din limba romana ce conține toate…

- La fel ca orice alta limba aflata in circulație in prezent, și limba romana are particularitațile ei. In articolul de astazi, Playtech Știri iți arata care este singurul cuvant din limba romana care incepe și se termina cu h. Ce trebuie sa știi despre limba romana Pana in anul 1860, limba romana s-a…

- Știm ca limba romana are o gramatica destul de dificila, dar asta ne-a creat probleme poate doar in școala generala. Aceea a fost și periaoda in care ne jucam celebrul, la acea vreme, joc numit „Fazan”, unde cuvintele ne dadeau batai de cap.

- Știm bine ca in limba romana nu exista foarte multe cuvinte care incep cu litera "x". Ei bine, majoritatea romanilor folosesc frecvent un cuvant care și incepe și se termina cu aceasta litera, insa niciodata nu și-au dat seama ca acesta poate fi și singurul cuvant care incepe și se termina astfel.

- De-a lungul timpului, limba romana a fost catalogata ca fiind una dintre cele mai grele limbi. Uneori, aceasta le poate da batai de cap nativilor, care comit anumite greșeli. Exista și anumite cuvinte care ii pot pune in dificultate chiar și pe vorbitorii cu pretenții. Afla despre ce cuvant este vorba!…

- Playtech Știri iți arata locul din Europa unde toți ințeleg limba romana. Aici locuiește o minoritate etnica cu radacini in Balcani, care a conservat de-a lungul timpului atat tradițiile, cat și graiul. Din ce in ce mai mulți turiști din țara noastra ajung in regiune. Afla in randurile de mai jos despre…

- Astazi va prezentam care sunt formele corecte de plural ale catorva dintre substantivele din limba romana. Spre exemplu, știai cum se spune la „sange” la plural? Forma este foarte puțin folosita, respectiv cunoscuta. Forma de plural cele mai complicate ale unor substantive. Sigur nu știi cu se spune…