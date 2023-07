Care este pluralul cuvântului ecler. Milioane de români folosesc forma greșită Cu toții am mancat, macar o data, un ecler. Este un preparat delicios, cu un gust special și o mulțime de arome, dar cați dintre noi știu care este pluralul acestuia? Daca suntem in situația de a cere mai multe astfel de prajituri, cum vom spune? Forma de plural este una ciudata, la care nimeni […] The post Care este pluralul cuvantului ecler. Milioane de romani folosesc forma greșita appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

