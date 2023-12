Stiri pe aceeasi tema

- ​​​​​​​De maine, copiii pot trimite Moșului scrisori prin Poșta Romana, iar Moșul s-a angajat ca va raspunde fiecarei scrisori in parte, prin intermediul spiridușilor sai și a poștașilor. Campania „Cutia poștala a lui Moș Craciun” se desfașoara in perioad

- Ex-directorul Teatrului Național Targu Mureș, Gasparik Attila, a fost invitat de președintele Romaniei, Klaus Iohannis, sa participe la Recepția Oficiala oferita cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei. Evenimentul de gala va avea loc vineri, 1 decembrie, de la ora 14.00, in Sala "Unirii" din incinta…

- Localnicii din Novaci, Gorj, sunt invitați sa participe la impodobirea orașului de sarbatori. Novacenii sunt invitați sa se implice in decorarea orașului de sarbatori, cu idei și fapte. Astfel, voluntarii novaceni aduc din nou in atenția comunitații proiectul de voluntariat local „Novaci – Orașul magic!”.…

- Casa cu Carți din Turda vine in sprijinul parinților care vor sa-și recompenseze copilul pentru reușitele din acest an, prin trimiterea unei scricori de la Moș Craciun. Anul acesta, fiecare comanda plasata pe Casa cu Carți, inclusiv de Black Friday, va fi insoțita de o scrisoare de la Moș Craciun, oferindu-le…

- PMP Constanța i-a adresat liderului PNL, Nicolae Ciuca, o scrisoare deschisa prin care ii reproșeaza mai multe lucruri.„Dupa ce intaiul turist al țarii a epuizat toate destinațiile turistice de pe glob, de la Laponia lui Moș Craciun pana in Polul Sud, de la Estul globului și pana in Vestul lui, fara…

- Eurodeputatul Victor Negrescu ii va trimite o scrisoare cancelarului austriac Karl Nehammer in care va prezenta o serie de argumente tehnice pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen. Subiectul urmeaza sa fie discutat la Consiliul Justitie si Afaceri Interne la inceputul lunii decembrie, la un an…

- Senatoarea Șoșoaca i-a transmis o scrisoare deschisa președintelui ucrainean Volodimir Zelenski. Totul, in contextul in care s-a vehiculat ca programul liderului de la Kiev – aflat marți in Romania – s-ar fi schimbat in ultimul moment. In sensul in care acesta nu ar mai veni in Parlament, pentru a susține…

- Adrian Albu, candidat desemnat de Partidul Socialistilor din Republica Moldova pentru Primaria capitalei, a identificat mai multe obiective pentru a asigura eficienta energetica a Chisinaului. „Este evident ca domeniul eficienței energetice nu este pe deplin valorificat. Deși anual sunt alocate din…