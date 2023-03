Stiri pe aceeasi tema

- Scandalul momentului in showbiz este intre Oana Matache, sora Deliei, mama ei și actualul iubit, un oarecare Radu Siffredi, de meserie artist. Pe scurt, situația suna cam așa: maritata și mama a doi copii mici, sora Deliei vrea sa divorțeze indragostita fiind de tanarul menționat mai sus și pe care…

- Dupa ce s-a aflat ca Oana Matache are un nou iubit, Gina Matache nu a ezitat sa iși exprime nemulțumirea fața de alegerea fiicei sale, caci, in opinia sa, Radu Siffredi nu este un partener potrivit. Se pare ca Gina Matache a aflat din presa despre separarea dintre cei doi, caci Oana Matache nu i-a povestit…

- Scandalul dintre Gina Matache și Radu Siffredi, noul iubit al fiicei sale, Oana Matache, continua! Dupa ce Gina Matache l-a ironizat pe contul ei personal de Instagram pe Radu Siffredi și a scris: „Aveți grija ce psihiatru alegeți!” alaturi de o fotografie cu el, acum mama Deliei Matache vine cu un…

- Un cunoscut milionar roman a fost gasit fara suflare intr-una din camerele hotelului pe care il deținea in Ploiești. Barbatul in varsta de 61 de ani, care era considerat ca fiind unul dintre cei mai importanți investitori in domeniul turismului, ar fi decis sa iși puna capat zilelor. Mesajul emoționant…

- Una dintre fiicele lui Pele, Kely Nascimento, a postat pe rețelele de socializare un mesaj din spitalul in care este internat legendarul brazilian. Fiica lui Pele s-a fotografiat in timp ce il inbrațișeaza pe fostul mare fotbalist și a impartașit momentul cu urmaritorii sai de pe rețelele de socializare.…

- Informația momentului in lumea showbiz-ului romanesc! Andreea Antonescu a nascut, luni, 19 decembrie. Anunțul a fost facut chiar de catre frumoasa vedeta, pe rețelele sociale. Cantareața a vorbit cu fanii din comunitatea sa de pe Instagram despre bucuria de a trai miracolul vieții. Afla in randurile…

- Oana Zavoranu, in varsta de 48 de ani, a postat pe contul de socializare imagini cu mama ei, Marioara Zavoranu, chiar in ziua in care ar fi implinit 72 de ani. Marioara Zavoranu s-a stins din viața in anul 2015, la varsta de 66 de ani. Pe 17 decembrie, ar fi fost ziua de naștere a mamei sale, moment…