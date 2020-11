Care este diferența dintre: probiotice, prebiotice, sinbiotice Probioticele, prebioticele și sinbioticele pot veni sub forma de suplimente destinate sanatații intestinale. Acest lucru nu inseamna ca oricine le poate lua oricind. Sint șanse sa te fi intilnit cu termenul de „probiotice” sau chiar sa fi luat chiar tu acele suplimente care furnizeaza „bacterii bune” in intestin, oferind o gama larga de beneficii pentru sanatate. Daca ești cu adevarat preocupat de Citeste articolul mai departe pe noi.md…

