Stiri pe aceeasi tema

- Dani Oțil face o serie de dezvaluiri in cadrul emisiunii pe care o prezinta, iar de aceasta data și-a spus parerea despre datul cadourilor de Craciun la locul de munca. Declarațiile prezentatorului TV au fost susținute și de catre colegii de platou.

- 8 noiembrie este zi de hotar intre toamna și iarna. Iarna este slobozita puțin cate puțin și nu dintr-o data. Tradiția populara spune ca intre sarbatoarea Arhanghelilor și Craciun trebuie sa existe trei, patru zile calde, senine, luminoase, numite „vara iernii”. In zonele de munte, cei doi Arhangheli…

- Are 36 de ani și e supranumita „contesa digitala”! Despre Ana Morodan este vorba, vedeta care are peste 400.000 de urmaritori pe Instagram. Aceasta e influencer, dar și anteprenor, are propriul brand de succes. Dincolo de cariera ei, Ana Morodan nu și-a intemeiat o familie și spune ca nu iși dorește…

- Publicitatea este mama comerțului! Este o fraza pe care o auzim aproape permanent. Majoritatea posturilor TV din lume au calupuri de publicitate la diferite produse noi, sau mai puțin noi. Dar nimeni nu și-a pus intrebarea, in cazul reclamelor la ceasuri, de exemplu, de ce arata ora 10:10. Explicația…

- Companiile aeriene au inceput sa anuleze zeci de curse din și spre Romania Daca aveati planificata o calatorie cu avionul in lunile urmatoare, ar trebui sa verificati daca mai exista cursa. Mai multe companii aeriene au anulat zeci de zboruri din si spre Romania. Majoritatea pentru lunile noiembrie…

- Zeci de zboruri spre și din Romania au fost anulate. Ce pot face pasagerii care aveau bilete rezervate. Mai multe companii aeriene – Wizz Air, Ryanair, Lufthansa si Blue Air – au anulat zeci de zboruri din si spre Romania in urmatoarea perioada. Majoritatea acestora erau programate pentru lunile noiembrie…

- Nunțile au mai multe tradiții și obiceiuri de respectat, iar nu foarte multa lume știe ce semnificație au și care e rolul lor. Care este, de fapt, motivul pentru care mireasa sta in stanga mirelui in timpul cununiei religioase? Care este, de fapt, motivul pentru care mireasa sta in stanga mirelui in…

- Fiecare om folosește ulei atunci cand gatește. Pe rafturile magazinelor se gasesc diverse sortimente cand ne referim la acest aliment, insa unul dintre acestea este extrem de periculos pentru sanatate. Este vorba despre uleiul de palmier pe care chiar daca nu l-ați folosit in bucatarie, el este prezent…