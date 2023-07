Care este cel mai scump pachet de cărți de joc? Carțile de joc sunt mai mult decat simple instrumente de joc, p ele pot fi opere de arta și obiecte de colecție valoroase. Lumea a fost innebunita dupa jocuri de noroc cu mult inaintea apariției jocurilor de casino și a aparate 77777 . Hai sa aflam care este pachetul de carți de joc cu cea mai mare valoare. Carți de joc din Antichitate Carțile de joc antice reprezinta o comoara valoroasa in istoria jocurilor de noroc și a colecționarilor din intreaga lume. Inceputurile lor pot fi urmarite cu peste 12 secole in urma in China, unde au aparut primele jocuri de carți. Un exemplu notabil este jocul… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

