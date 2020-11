Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul a aratat ca nu ține cont de nimeni și de nimic. Acesta continua sa faca victime, iar printre ele s-a numarat și Mirela Banias, care, din fericire, a reușit sa-l invinga. Fosta concurenta de la „Insula Iubirii” a vorbit despre starea ei actuala de sanatate și le-a transmis fanilor ca era…

- In showbiz-ul romanesc, toate drumurile par sa duca la Alex Bodi. Chiar și cele ale lui Carmen de la Salciua, care s-a fotografiat in mașina afaceristului și a devenit rapid și motiv de cearta in casa sa, apoi ținta acuzațiilor fostei soții, Bianca Dragușanu. Legatura celor doi a fost pusa sub semnul…

- Irinel Columbeanu și Monica Gabor au divorțat in urma cu mulți ani. Chiar daca au fost in scandal, dupa desparțire, in cele din urma cei doi s-au impacat iar acum au o relație buna. Fiica celor doi, Irina, locuiește cu mama ei in America, iar fostul miliardar a povestit cu lacrimi in ochi ca ii este…

- Mirela de la Insula Iubirii trece printr-o perioada extrem de frumoasa din viața ei. Fosta concurenta de la Insula Iubirii iși incanta admiratorii cu fotografii in care iși expune trupul cu forme voluptuoase in costum de baie.

- Maria Ilioiu a fost desfigurata de un tratament cosmetic. Fosta ispita de la ”Insula Iubirii” se afla in razboi cu medicul care i-a distrus fața, iar clinica la care s-a produs transformarea o acuza pe vedeta de șantaj. Maria Ilioiu, desfigurata și acuzata de șantaj. Fosta ispita de la Insula Iubirii…

- Jador este harțuit de una din fostele colege de platou de la Putera Dragostei. Ce detaliu s-a putut observa in casa femeii care nu-l mai poate scoate din inima? Fanii cantarețului sunt ingrijorați. Puterea Dragostei: Jador, harțuit de o fosta colega de platou Vechea obsesie a Marianei Susarenco a revenit!…

- Toata suflarea și-o aduce aminte pe Ana Maria Lintaru de pe vremea cand in casa ”Puterea Dragostei”, de la Kanal D, a trait o poveste plina de romantism alaturi de Bogdan Mocanu, de care s-a desparțit ulterior, din cauza unui alt barbat și anume Andy, sau cel puțin așa declara blonda. ”Mi se face rau,…