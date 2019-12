Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan este una dintre cele mai iubite artiste de la noi. Vedeta este o femeie implinita și fericita, are acasa un soț iubitor, dar și doua fiice de care cu greu se poate desparți. Cantareața a trecut prin clipe dramatice, in martie, la nașterea celei de-a doua fetițe, iar de atunci viața ei…

- Tabloidele britanice au sesizat disparitia fotografiei de pe masuta, cu prilejul vizitei la palat, la 22 octombrie, a Inaltului Comisar al Grenadei pentru Regatul Unit, Kisha Alexander-Grant, care a fost primita de regina Elisabeta a II-a.Pe masuta a ramas doar fotografia ducilor de Cambridge,…

- Actorul Tudor Petruț, care i-a dat viața lui Șerban, in ”Liceenii”, a facut public un mesaj emoționant dupa moartea Tamarei Buciuceanu, care a fost ”Isoscel” in filmul lui Nicolae Corjos.

- Dua Lipa este cunoscuta in intreaga lume. Oamenii ii fredoneaza piesele ce au strans rapid sute de milioane de vizualizari pe YouTube, insa puțini știu cum arata in copilarie arista indragita astazi in intreaga lume.

- Mereu priceput cu cuvintele, Mihai Morar a știut dintotdeauna cum sa-și incante admiratorii cu cuvinte de duh. Compune versuri care sunt apreciate de mii de oameni, dar la fel de atent este și atunci cand se așaza și lucreaza la o scrisoare. Mai exact, o scrisoare din inima, adresata celui mai nou membru…

- Actorul Teo Corban, interpretul primarului Stelian Manole din serialul de comedie Mangalița, care incepe duminica, 29 septembrie, de la ora 20:00, la Antena 1, joaca in aceasta noua producție alaturi de bunul sau prieten și coleg Ticu Pușcașu, pe care telespectatorii il vor descoperi in rolul inspectorului…

- Dica a antrenat FCSB din vara lui 2017 pana la finalul lui 2018. Regreta faptul ca nu a castigat campionatul cu FCSB si a subliniat faptul ca in perioada in care el ii pregatea pe ros-albastri, echipa se afla doar pe locul 1 sau 2, spre deosebire de perioada actuala. "Cat am stat la FCSB am facut lucruri…