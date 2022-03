Stiri pe aceeasi tema

- Carmen Grebenișan și Lilian Brinzari lupta la „Dancing on ice” pentru a construi o baza de patinaj in Moldova. Influenceriței i-a fost foarte greu sa invețe pașii de dans pe gheața și a cazut de mai multe ori. Fosta concurenta de la Asia Express recunoaște ca antrenamentele sunt extrem de grele și se…

- Dancing on Ice- Vis in doi continua sambata, de la 20.00, cand Sore, Carmen Grebenișan, Nicolai Tand și Cosmin Natanticu vor intra pe gheața alaturi de partenerii lor in cea de-a doua ediție a show-ului primaverii de la Antena 1. La finalul serii, una dintre cele noua echipe participante va fi nevoita…

- Sambata, 5 martie, de la ora 20.00, Antena 1 da startul spectacolului pe gheața „Dancing on Ice – Vis in doi”, spectacol ce ii va avea ca amfitrioni pe Ștefan Banica și Irina Fodor. „Ma bucur ca incep un proiect nou in televiziune și ca voi lucra cu echipa cu care am mai lucrat ani buni, tot in televiziune.…

- Carmen Grebenișan face echipa cu Lilian Brinzari la „Dancing on Ice”, show-ul care va incepe pe 5 martie la Antena 1. Intr-o postare pe Instagram, vedeta a dezvaluit ca a fost la un pas sa paraseasca emisiunea, insa partenerul ei a ajutat-o, impreuna au trecut peste momentul delicat. „Din multitudinea…

- Pe 5 martie, de la 20:30, Antena 1 lanseaza show-ul fenomen Dancing on Ice: Vis in doi , un show grandios in care vedetele vor concura pe gheața, in ritm de dans, alaturi de patinatori profesioniști. Difuzat in direct, show-ul va fi jurizat de patru profesioniști in domeniul dansului și al patinajului,…

- Cand incepe Dancing on Ice pe Antena 1 Antena 1 lanseaza pe 5 martie, de la 20:00, show-ul Dancing on Ice: Vis in doi. Un spectacol pe gheața in care vedetele vor concura, in ritm de dans, alaturi de patinatori profesioniști. Cele noua vedete care au acceptat provocarea Dancing on Ice: Vis in doi vor…

- S-a anunțat oficial cine sunt concurenții de la „Dancing on Ice: Vis in doi”, show-ul care va incepe in curand la Antena 1. Iulia Albu, Sore, Ruby, Cosmin Natanticu, Nicolai Tand, Oase, Jean Gavril, Carmen Grebenișan și Catalin Cazacu sunt vedetele care vor dansa pe gheața. Antena 1 pregatește pentru…