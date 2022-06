Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman, in varsta de 46 de ani, a vorbit recent despre relația pe care o are cu tatal ei, Petre Roman, dupa o perioada in care cei doi nu s-au vazut o perioada lunga de timp. Insa, atunci cand vine vorba despre relația cu soția acestuia, Silvia Chifiriuc, fosta prezentatoare TV recunoaște ca nu…

- A fost mare petrecere mare in showbiz pana dimineața, asta dupa ce ieri Florin Salam și Roxana Dobre s-au casatorit. Cei doi au facut nunta pe plaja, iar ulterior distracția s-a mutat intr-un local de pe litoral. Betty Vișanescu, fiica manelistului, a avut un moment special pe scena.

- Betty Vișanescu a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre nunta tatalui ei, Florin Salam cu Roxana Dobre. Cei doi și-au unit astazi destinele in fața lui Dumnezeu, iar marele eveniment a avut loc pe o plaja din Mamaia. Iata ce a marturisit fiica lui Florin Salam!

- Bucurie mare in showbiz-ul romanesc! Florin Salam și Roxana Dobre s-au casatorit in urma cu puțin timp in urma, in Constanța, intr-un cadru de poveste. Copiii manelistului au fost prezenți la marele eveniment și au purtat ținute spectaculoase, iar Betty Vișanescu a fost cea care a postat o serie de…

- Betty, fiica lui Florin Salam, a facut primele declarații despre nunta tatalui ei cu Roxana Dobre, care va avea loc pe 1 iunie, la malul marii. Artista așteapta cu nerabdare evenimentul, care se va desfașura in compania familiei și prietenilor.„Atat timp cat ei sunt fericiti, asta conteaza cel mai mult.…

- Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca Florin Salam și Roxana Dobre urmeaza sa aiba nunta in mai puțin de o saptamana, astfel ca acum sunt pe ultima suta de metri cu pregatirile. Ei bine, daca ei au fost reținuți in a da detalii, Betty, fiica artistului a facut o serie de dezvaluiri despre frumosul…

- Betty Vișanescu, fiica lui Florin Salam, și-a facut prima operație estetica la varsta de 21 de ani. Tanara artista a anunțat direct pe patul de spital cum se simte și ce intervenție și-a facut. Fiica cea mare a lui Florin Salam a devenit mama la varsta de 18 ani, iar de atunci corpul sau a suferit mai…

- Cosmin Cernat a spus tot adevarul despre relația cu soția sa. A divulgat totul, fara niciun fel de rușine. De mai bine de 11 ani, prezentatorul TV și-a gasit fericirea alaturi de Madalina Moroșanu. S-au cunoscut chiar la Kanal D, pe vremea cand el prezenta știrile sportive, iar ea era gazda matinalului.…