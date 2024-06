Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a anunțat ca, in urma deciziei Biroului Electoral Central (BEC) de vineri, a comandat tiparirea unui numar suplimentar de buletine de vot. Astfel, au fost tiparite suplimentar 9.857 de buletine pentru alegerea consiliului local și 9.909 buletine pentru alegerea primarului, totalizand 19.766 de buletine de vot suplimentare. „Avand in vedere art. […] The post AEP a imprimat aproape 20.000 de buletine de vot suplimentare, dupa decizia BEC appeared first on Puterea.ro .